Si è concluso con un’ampia partecipazione di pubblico l’evento “CER Solidale”, ospitato il 19 giugno presso il Comune di Lozzolo. Un appuntamento chiave che ha riunito cittadini, imprese e istituzioni in un dialogo costruttivo sul futuro dell’energia condivisa e della sostenibilità.

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin inaugura la Cer Solidale

I lavori hanno sottolineato la vitale importanza delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Queste associazioni non profit, fondate sulla condivisione di energia pulita, si confermano uno strumento oggi indispensabile. Non si tratta solo di tutelare l’ambiente, ma di generare concreti benefici economici e sociali per tutta la comunità. Le CER rappresentano il futuro: un ecosistema etico dove innovazione, responsabilità ambientale e aggregazione si uniscono per garantire, come recita il motto dell’evento, “un’energia che fa bene al territorio e alle persone”.

Il grande successo della giornata è stato reso possibile dalla straordinaria sinergia tra i promotori. L’evento ha infatti messo in luce la stretta e virtuosa collaborazione tra il Comune di Lozzolo, A.N.P.C.I. (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia), Energie Solidali (promotore e gestore CER Solidali), l’Università di Roma Tor Vergata (partner nei comitati scientifici delle CER Solidali) e Janus Tech (partner tecnologico). Questa solida rete di partenariato ha lavorato congiuntamente con un obiettivo ambizioso: illustrare e promuovere un modello scalabile, capace di far crescere le CER Solidali da una dimensione prettamente locale a una prospettiva di respiro nazionale.

A suggellare l’importanza istituzionale di questa alleanza è stata la tavola rotonda serale, culminata con l’atteso intervento del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Insieme a lui, il Sindaco di Lozzolo Roberto Sella, la Presidente A.N.P.C.I. Franca Biglio, la Prof.ssa Sandra Corasaniti, Università di Tor Vergata Roma, Sergio Levrino (DG, Energie Solidali) e il CEO di Janus Tech Gennaro Ardolino e hanno esplorato le preziose potenzialità di questo strumento.

Il Ministro Pichetto Fratin specifica: “Le Comunità energetiche rinnovabili e i Gruppi di autoconsumo diffuso sono una grande novità per il nostro Paese, una vera e propria svolta strutturale per il sistema energetico nazionale. Questo appuntamento è un’occasione non solo per sottolineare l’apprezzabile lavoro che ha portato nel corso degli anni alla realizzazione della CER di Lozzolo, ma anche per fare informazione, sensibilizzare, confrontarsi e valorizzare i progetti che coinvolgono dal basso la società. Si tratta anche di una iniziativa che dimostra la bontà del percorso avviato sin da subito dal Governo, che ha scelto di sostenere in modo forte i progetti che prevedono la condivisione di energia pulita. È una sfida che l’Amministrazione di Lozzolo, i Comuni dell’area, i cittadini e tutti i soggetti coinvolti hanno saputo raccogliere e vincere. Come sappiamo, oltre ad essere importanti per i processi di decarbonizzazione, le Comunità generano anche vantaggi economici, con risparmi in bolletta, incentivi e ricadute positive sul territorio per i cittadini e le imprese. Le Comunità hanno anche un più incisivo ruolo sociale, contrastano la povertà energetica, sono un valido aiuto per le famiglie e rafforzano i legami e il senso di appartenenza. Il modello che mette al centro la solidarietà e che mostra maggiore attenzione a chi è più fragile è sempre più apprezzato. Le CER sono una grande opportunità e un alleato anche contro lo spopolamento e possono permettere alle aree soprattutto dell’entroterra, attraverso la condivisione di energia, di mettere in atto una strategia di sviluppo nel lungo periodo La transizione energetica che sosteniamo si fonda sulla concretezza delle scelte che fanno veramente la differenza per famiglie, territori e imprese. Così si costruisce l’autonomia e la sicurezza energetica ed economica del Paese”.

“Dobbiamo essere i protagonisti del nostro presente e dobbiamo esserlo soprattutto per il nostro futuro. La Comunità Energetica Rinnovabile, associazione non profit fondata dalla volontà dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini, vuole cogliere un importante opportunità per il territorio e rafforzare la comunità a 360 gradi, rendendo disponibili i benefici economici, ambientali e sociali derivanti dal servizio di condivisione dell’energia. Concretamente tutti possono avere benefici: dai piccoli negozi a chi installa un sistema di produzione di energia rinnovabile. Il tutto è rafforzato da progetti che la CER Solidale metterà in campo e dall’assenza di vincoli per far parte della CER Solidale” così il sindaco di Lozzolo, Roberto Sella.

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