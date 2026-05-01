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Il corteo del 1 maggio a Biella

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13 secondi fa

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Il corteo del 1 maggio a Biella.

Stamattina come da programma il corteo del primo maggio si è svolto a Biella.

Buona la partecipazione con la presenza delle varie sigle sindacali.

 

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