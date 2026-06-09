Il Coro Nova Laetitia in concerto a Oropa

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Il Coro Nova Laetitia in concerto: un viaggio nella musica sacra da Palestrina alla contemporaneità

Domenica 14 giugno si terrà un importante appuntamento musicale. Il Coro Nova Laetitia animerà la Santa Messa delle ore 16:30. I canti accompagneranno i diversi momenti della celebrazione.

Subito dopo la liturgia inizierà il concerto vero e proprio. Sarà un percorso musicale lungo secoli. Il repertorio spazierà dal Rinascimento fino ai giorni nostri.

Il programma della serata prevede brani di grandi compositori. Tra questi ci saranno musiche di:

Alessandro Costantini, Claudio Monteverdi e Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Tomás Luis de Victoria, Orlando di Lasso e Jan Pieterszoon Sweelinck.

Orlando Dipiazza, Sandro Filippi, Mykola Leontovich e Gabriel Fauré.

Il pubblico potrà ascoltare un itinerario sonoro ricco di sfumature. L’evento metterà in dialogo tradizioni, stili ed epoche molto differenti tra loro.

La storia e la filosofia del coro

Il Coro Nova Laetitia è nato nel 2022. Il gruppo si è formato all’interno della Scuola di Musica di Lanzo. L’iniziativa si deve a Mara e ad Arcangelo Popolani.

L’obiettivo principale è diffondere la cultura musicale. Il coro vuole portare la pratica del canto anche nelle piccole comunità di montagna. In questo modo offre a tutti la possibilità di vivere un’autentica esperienza artistica.

Il nome del gruppo significa “nuova letizia”. Questa espressione richiama il potere della musica. Per il coro, la musica deve generare armonia, partecipazione e crescita condivisa.

Il gruppo funziona come un laboratorio aperto. Al suo interno contano molto l’impegno personale e l’ascolto reciproco. I cantori più esperti sostengono i nuovi arrivati. Questo metodo permette a ciascuno di sviluppare le proprie capacità.

In pochi anni il gruppo è cresciuto molto. Il repertorio attuale spazia dal canto gregoriano alla musica contemporanea. Il coro ha già partecipato a numerose iniziative concertistiche e a corsi di formazione.

Il direttore Adriano Popolani

Adriano Popolani dirige il coro fin dalla sua fondazione. Il musicista si è formato al Conservatorio di Torino. Presso questo istituto si è diplomato con il massimo dei voti.

Popolani è un artista poliedrico. Lavora attivamente come cantante e come direttore. È anche accompagnatore al pianoforte, all’organo e al clavicembalo.

Nella sua carriera ha collaborato con importanti istituzioni. Ha partecipato a festival musicali sia in Italia sia all’estero.

Dal 2019 il musicista ha un ruolo istituzionale. Fa parte della Commissione Musica Sacra della Diocesi di Torino. Svolge inoltre un’intensa attività di promozione culturale e di didattica. I suoi ambiti di specializzazione sono la musica sacra e il canto corale.

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