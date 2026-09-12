Il centro diventa una grande palestra a cielo aperto. Domani torna a Biella la Cittadella dello Sport, con un’edizione ancora più grande e ricca di attività. Quest’anno la manifestazione si amplia coinvolgendo anche piazza Colonnetti, oltre a piazza Martiri della Libertà. Per offrire a bambini e ragazzi uno spazio ancora più ampio dove conoscere e provare diverse discipline sportive.

Il centro diventa una grande palestra a cielo aperto

Saranno oltre 40 le società sportive presenti, con attività e prove dedicate a ragazze e ragazzi dai 5 ai 18 anni. In un vero e proprio open day dello sport pensato per avvicinare i più giovani alle diverse discipline e accompagnarli verso l’inizio del nuovo anno scolastico.

Accanto alle associazioni sportive saranno presenti anche gli Istituti comprensivi Biella 1, Biella 2 e Biella 3, con uno spazio espositivo dedicato alle attività realizzate dalle scuole. Parteciperà inoltre Asl Biella, con iniziative dedicate alla promozione della salute e del benessere.

La giornata prenderà il via alle 9, con l’inaugurazione ufficiale alle 9.45, e proseguirà fino alle 18, con sport, giochi, musica e momenti di festa nel cuore della città. Nella stessa giornata sarà inoltre protagonista la società sportiva Pietro Micca, che parteciperà all’open day insieme alle altre realtà presenti.

Una giornata pensata per vivere gli spazi del centro cittadino in modo diverso, all’insegna dello sport, della socialità e della voglia di stare insieme, prima del ritorno sui banchi di scuola.

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