Il Bludivino di Caseificio Rosso conquista la prestigiosa Super Gold.

Un altro importante successo internazionale per Caseificio Rosso, storica azienda casearia biellese che dal 1894 custodisce e rinnova la tradizione della produzione e della stagionatura dei formaggi piemontesi. Il BluDivino, uno dei formaggi più rappresentativi della capacità di ricerca e innovazione dell’azienda, ha conquistato il prestigioso riconoscimento SUPER GOLD ai World Cheese Awards 2026, uno dei più autorevoli concorsi internazionali dedicati al mondo del formaggio.

Una competizione tra le eccellenze casearie mondiali

La 38ª edizione dei World Cheese Awards, organizzata dalla britannica Guild of Fine Food, si è svolta il 12 novembre 2026 a Córdoba, in Spagna, riunendo 5.330 formaggi provenienti da 45 Paesi.

A valutarli è stata una giuria internazionale composta da 270 esperti del settore provenienti da 51 Paesi, tra affinatori, produttori, selezionatori, commercianti e professionisti della gastronomia.

I formaggi sono stati sottoposti a degustazioni alla cieca, durante le quali sono stati esaminati aspetto, aroma, consistenza, struttura e, soprattutto, qualità gustative.

Tra le migliaia di prodotti in concorso, soltanto 108 formaggi hanno conquistato la Super Gold, la più alta distinzione qualitativa prevista dalla competizione, riservata a una selezione particolarmente ristretta di eccellenze casearie.

È in questo contesto di assoluto prestigio internazionale che si inserisce il riconoscimento ottenuto dal BluDivino.

BluDivino, quando l’arte casearia incontra il grande vino piemontese

Il BluDivino è un formaggio erborinato prodotto con latte vaccino intero pastorizzato, caratterizzato dallo sviluppo di muffe nobili selezionate e da un particolare processo di affinamento al vino Barbera d’Asti DOCG. Un incontro tra due grandi espressioni della cultura enogastronomica piemontese: l’arte casearia e la tradizione vitivinicola. La sua personalità nasce da un equilibrio ricercato tra le note morbide e burrose della pasta, le sfumature aromatiche conferite dal vino e la piacevole intensità piccante tipica dell’erborinatura. Il risultato è un formaggio complesso, elegante e riconoscibile, capace di coniugare carattere e armonia gustativa.

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