In occasione delle riprese del film “Giovanni 19:26” in Valsesia, i costumi della “Passione di Sordevolo” saranno sulle scene ancora una volta prima di tornare sotto i riflettori dell’Anfiteatro Giovanni Paolo II (Sordevolo) l’anno prossimo.

I costumi della Passione di Sordevolo in Valsesia

L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo ha infatti deciso di contribuire al progetto del film mettendo a disposizione l’attrezzatura e i costumi dello spettacolo sordevolese, in attesa della stagione di eventi 2027.

La valenza di quest’iniziativa per la comunità valsesiana e per la valorizzazione di una tradizione locale ricca di significato ha spinto l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo a contribuire alla sua realizzazione. Si tratta di un’occasione per mostrare la propria vicinanza e il proprio sostegno per un evento con valori simili a quelli della “Passione di Sordevolo” (Biella). Inoltre, i costumi dello spettacolo sordevolese rafforzano un legame con il territorio senza precedenti, in quanto sono totalmente confezionati da sarte biellesi e locali. Per questo, tale caratteristica li rende emblema delle sinergie che ricollegano tradizione e identità territoriale.

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