AIutiamo, Edunity, Ethictag, Novavia, Plastipay e Quartieri in gioco: sono questi i sei progetti arrivati alla finalissima di Fin 4 Teen 2026, il programma nazionale di educazione finanziaria e imprenditoria a impatto dedicato ai giovani tra i 12 e i 19 anni. L’iniziativa, promossa da Sella e realizzata da Sellalab (la piattaforma di innovazione a impatto del Gruppo), ha celebrato l’atto conclusivo presso l’Open Innovation Center Sella di Biella.

Gruppo Sella presenta i finalisti di Fin 4 Teen 2026

A trionfare in questa edizione è stato il progetto romano “Quartieri in gioco”, che si è aggiudicato la targa di vincitore assoluto.

I numeri e il percorso dell’edizione 2026

Avviato a marzo 2026, il programma ha registrato numeri straordinari, confermandosi un punto di riferimento per la formazione delle nuove generazioni:

Oltre 350 studenti coinvolti tra scuole medie e superiori (licei, istituti tecnici e professionali).

5 città italiane rappresentate: Biella, Torino, Roma, Caserta e Lecce.

Oltre 200 ore di formazione suddivise in 10 percorsi territoriali e 3 campus intensivi.

Attraverso laboratori, sfide progettuali e incontri con esperti, i ragazzi hanno sviluppato competenze finanziarie e imprenditoriali, traducendole in idee concrete per rispondere ai bisogni dei propri territori e dei coetanei.

I 6 progetti finalisti: l’innovazione che nasce sui banchi di scuola

I sei team arrivati a Biella si sono distinti per creatività, fattibilità e capacità di generare un impatto positivo. Ecco le idee arrivate in finale:

🏆 Il Vincitore

Quartieri in gioco (IIS Pacinotti – Archimede, Roma) Una rete fisica di locker intelligenti per l’attrezzatura sportiva, posizionati nei quartieri periferici per promuovere l’inclusione sociale e lo sport di prossimità.

Gli altri finalisti

AIutiamo ( IIS Galilei – Costa – Scarambone, Lecce ) Un sistema di supporto psicologico per teenager basato su intelligenza artificiale, accessibile h24.

Edunity ( Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris, Torino ) Una piattaforma digitale che ottimizza l’efficienza dello studio focalizzandosi sugli stili di apprendimento personali di ogni studente.

Ethictag ( Liceo Artistico Giuseppe e Quintino Sella, Biella ) Un’etichetta digitale accessibile tramite QR code dinamico per garantire la totale tracciabilità della filiera produttiva, dalla materia prima al negozio.

Novavia ( Liceo Classico Scientifico Pietro Giannone, Caserta ) Uno strumento di supporto psicologico per i giovani che integra un sistema di tracciamento dell’umore guidato dall’intelligenza artificiale.

Plastipay (IISS “Antonietta De Pace”, Lecce) Un sistema di economia circolare basato su cassonetti smart per la raccolta della plastica, con un meccanismo a premi per incentivare i cittadini.

La giuria e i criteri di valutazione

I progetti sono stati valutati da un comitato di esperti composto da: Andrea Del Piano (Capo area territoriale Biella di Banca Sella), Sara Gentile (Vicesindaco di Biella), Francesca Oricchio (Città Studi), Alberta Pelino (Founder di FIBI) e Linda Villano (Presidente e Co-Founder di AIDA).

I quattro criteri cardine che hanno guidato la scelta della giuria sono stati: impatto positivo, creatività, fattibilità e qualità della presentazione.

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