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Gruppo Sella presenta i finalisti di Fin 4 Teen 2026

Educazione finanziaria: presentati a Biella i progetti finalisti del programma “Fin 4 Teen”

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AIutiamo, Edunity, Ethictag, Novavia, Plastipay e Quartieri in gioco: sono questi i sei progetti arrivati alla finalissima di Fin 4 Teen 2026, il programma nazionale di educazione finanziaria e imprenditoria a impatto dedicato ai giovani tra i 12 e i 19 anni. L’iniziativa, promossa da Sella e realizzata da Sellalab (la piattaforma di innovazione a impatto del Gruppo), ha celebrato l’atto conclusivo presso l’Open Innovation Center Sella di Biella.

Gruppo Sella presenta i finalisti di Fin 4 Teen 2026

A trionfare in questa edizione è stato il progetto romano “Quartieri in gioco”, che si è aggiudicato la targa di vincitore assoluto.

I numeri e il percorso dell’edizione 2026

Avviato a marzo 2026, il programma ha registrato numeri straordinari, confermandosi un punto di riferimento per la formazione delle nuove generazioni:

  • Oltre 350 studenti coinvolti tra scuole medie e superiori (licei, istituti tecnici e professionali).

  • 5 città italiane rappresentate: Biella, Torino, Roma, Caserta e Lecce.

  • Oltre 200 ore di formazione suddivise in 10 percorsi territoriali e 3 campus intensivi.

Attraverso laboratori, sfide progettuali e incontri con esperti, i ragazzi hanno sviluppato competenze finanziarie e imprenditoriali, traducendole in idee concrete per rispondere ai bisogni dei propri territori e dei coetanei.

I 6 progetti finalisti: l’innovazione che nasce sui banchi di scuola

I sei team arrivati a Biella si sono distinti per creatività, fattibilità e capacità di generare un impatto positivo. Ecco le idee arrivate in finale:

🏆 Il Vincitore

  • Quartieri in gioco (IIS Pacinotti – Archimede, Roma) Una rete fisica di locker intelligenti per l’attrezzatura sportiva, posizionati nei quartieri periferici per promuovere l’inclusione sociale e lo sport di prossimità.

Gli altri finalisti

  • AIutiamo (IIS Galilei – Costa – Scarambone, Lecce) Un sistema di supporto psicologico per teenager basato su intelligenza artificiale, accessibile h24.

  • Edunity (Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris, Torino) Una piattaforma digitale che ottimizza l’efficienza dello studio focalizzandosi sugli stili di apprendimento personali di ogni studente.

  • Ethictag (Liceo Artistico Giuseppe e Quintino Sella, Biella) Un’etichetta digitale accessibile tramite QR code dinamico per garantire la totale tracciabilità della filiera produttiva, dalla materia prima al negozio.

  • Novavia (Liceo Classico Scientifico Pietro Giannone, Caserta) Uno strumento di supporto psicologico per i giovani che integra un sistema di tracciamento dell’umore guidato dall’intelligenza artificiale.

  • Plastipay (IISS “Antonietta De Pace”, Lecce) Un sistema di economia circolare basato su cassonetti smart per la raccolta della plastica, con un meccanismo a premi per incentivare i cittadini.

La giuria e i criteri di valutazione

I progetti sono stati valutati da un comitato di esperti composto da: Andrea Del Piano (Capo area territoriale Biella di Banca Sella), Sara Gentile (Vicesindaco di Biella), Francesca Oricchio (Città Studi), Alberta Pelino (Founder di FIBI) e Linda Villano (Presidente e Co-Founder di AIDA).

I quattro criteri cardine che hanno guidato la scelta della giuria sono stati: impatto positivo, creatività, fattibilità e qualità della presentazione.

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