Grande successo l’Aperitivo al Museo della Passione di Sordevolo

L’iniziativa è un appuntamento ormai consolidato da oltre quindici anni nel calendario culturale e sociale del paese. Numerosi cittadini e visitatori si sono ritrovati per condividere un momento conviviale all’insegna della tradizione.

Protagonisti indiscussi dell’evento sono stati i sapori del territorio. Salumi, formaggi locali e prosecco hanno accompagnato l’incontro, proponendo un percorso di sapori che racconta la cultura enogastronomica del Biellese. Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità e all’inclusività. L’organizzazione ha infatti adottato una formula completamente plastic free. E ha previsto alternative senza glutine per garantire l’accesso a un pubblico il più ampio possibile.

L’evento è stato pensato e voluto come un’occasione speciale per far conoscere e valorizzare il Museo della Passione. E invitando un pubblico sempre più ampio a scoprire lo straordinario patrimonio culturale che conserva, cuore simbolico della comunità sordevolese. Il museo, infatti, racconta la lunga e affascinante storia della Passione di Sordevolo. Celebre rappresentazione teatrale che da secoli coinvolge l’intero paese in un’esperienza corale unica nel suo genere. La Passione rappresenta un patrimonio spirituale e sociale profondamente radicato nel territorio biellese.

Tradizione

In continuità con questa tradizione, è già stato annunciato un nuovo appuntamento per domenica 27 luglio. E vedrà nuovamente protagonisti la storia e i sapori del Biellese. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con La Trappa e il Museo Archivio Vercellone. Sarà anch’essa ad accesso libero e senza obbligo di prenotazione. Il programma dettagliato sarà diffuso nei prossimi giorni.