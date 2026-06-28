Seguici su

AttualitàCircondario

Gli sfilano la catenina d’oro con l’abbraccio della finta parente

Vittima un 90enne di Vigliano

Pubblicato

17 secondi fa

il

truffa
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Gli sfilano la catenina d’oro con l’abbraccio della finta parente.

Ennesima truffa. A Vigliano l’altro giorno un 90enne è stato avvicinato da una giovane donna che si è finta parente e l’ha abbracciato. La donna è stata talmente veloce da sfilare la collanina al collo dell’uomo.

Questo solo in un secondo momento si è accorto del furto. E ha avvisato la figlia, la quale a sua volta ha avvisato i carabinieri.

Le indagini sono in corso tramite il sistema di videosorveglianza.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *