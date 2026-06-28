AttualitàCircondario
Gli sfilano la catenina d’oro con l’abbraccio della finta parente
Vittima un 90enne di Vigliano
Gli sfilano la catenina d’oro con l’abbraccio della finta parente.
Ennesima truffa. A Vigliano l’altro giorno un 90enne è stato avvicinato da una giovane donna che si è finta parente e l’ha abbracciato. La donna è stata talmente veloce da sfilare la collanina al collo dell’uomo.
Questo solo in un secondo momento si è accorto del furto. E ha avvisato la figlia, la quale a sua volta ha avvisato i carabinieri.
Le indagini sono in corso tramite il sistema di videosorveglianza.
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