Attualità
Gli mette l’immondizia davanti al box a Occhieppo Inferiore
Intervento dei carabinieri. Dissidi tra vicini di casa in un condominio.
Gli mette l’immondizia davanti al box a Occhieppo Inferiore.
Chiamata ai carabinieri ieri mattina da parte di un uomo residente a Occhieppo Inferiore. Lamentava la presenza di sacchi dell’immondizia messa dal vicino davanti al proprio box. Tra le parti c’è già una vertenza legale.
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