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Gli mette l’immondizia davanti al  box a Occhieppo Inferiore

Intervento dei carabinieri. Dissidi tra vicini di casa in un condominio.

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1 giorno fa

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Bidoni per la raccolta differenziata

Gli mette l’immondizia davanti al  box a Occhieppo Inferiore.

Chiamata ai carabinieri ieri mattina da parte di un uomo residente a Occhieppo Inferiore. Lamentava la presenza di sacchi dell’immondizia messa dal vicino davanti al proprio box. Tra le parti c’è già una vertenza legale.

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