AttualitàBasso Biellese
Giovane ferito dall’elica di una barca sul lago di Viverone
Prognosi di trenta giorni per il 19enne
Giovane ferito dall’elica di una barca sul lago di Viverone.
Prognosi di trenta giorni per un giovane rimasto ferito sul lago di Viverone nella serata di domenica 21 giugno. Ancora da ricostruire la dinamica: dai primi rilievi sembra che il 19enne fosse su una barca guidata da un’amica. A un certo punto sarebbe finito sotto lo scafo e colpito alla gamba dall’elica. E’ stato portato dal personale del 118 in ospedale. Sotto sequestro il mezzo per i rilievi del caso.
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