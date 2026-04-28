Attualità
Giardiniere scopre due ladri che uscivano dall’abitazione
E’ successo a Valdengo
Stava lavorando nel giardino di un amico assente da casa quando ha notato due cittadini stranieri che uscivano dall’abitazione. Il giardiniere ha chiamato il proprietario che ha avvertito i carabinieri. E’ successo a Valdengo.
Le indagini sono in corso.
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