Giardiniere scopre due ladri che uscivano dall’abitazione

Stava lavorando nel giardino di un amico assente da casa quando ha notato due cittadini stranieri che uscivano dall’abitazione. Il giardiniere ha chiamato il proprietario che ha avvertito i carabinieri. E’ successo a Valdengo.

Le indagini sono in corso.

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