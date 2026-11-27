AttualitàBiella
Giardini Zumaglini: la replica sull’esclusione dal bando
«Nessuna seconda istanza né passi indietro sul progetto»
Si accende il dibattito sul futuro dei Giardini Zumaglini dopo la comunicazione di Finpiemonte che ha dichiarato non ammissibile la domanda del Comune per ottenere 1,8 milioni di euro dal bando regionale «Città rigenerative». Di fronte alle critiche sollevate in queste ore, dall’Amministrazione arriva una ferma presa di posizione per chiarire l’iter amministrativo e respingere le accuse.
Secondo quanto ricostruito, la richiesta di finanziamento, presentata lo scorso 3 agosto, è stata al centro di un regolare confronto documentale: ai rilievi tecnici sollevati sul progetto, il Comune ha infatti risposto inviando le proprie controdeduzioni. Omettere questi passaggi istruttori, viene sottolineato, offre ai cittadini una visione parziale della vicenda. Viene inoltre smentita categoricamente l’esistenza di una «seconda istanza» o di una perdita di posizione in graduatoria, bollando come poco attendibili le ricostruzioni del presidente del Circolo Tavo Burat.
Nel mirino finiscono anche le pressioni esercitate in Regione affinché il progetto non venisse finanziato: una contrapposizione politica che, secondo l’Amministrazione, ha interferito con il sereno lavoro dei tecnici. Nonostante lo stop attuale al contributo regionale, la linea non cambia: il progetto per i Giardini Zumaglini non verrà accantonato e l’iter proseguirà, rivendicando la responsabilità delle scelte compiute per la città.
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