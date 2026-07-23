Giardini Zumaglini, “Gli alberi devono aumentare, non diminuire”. Giardini Zumaglini, “Gli alberi devono aumentare, non diminuire” Continuano le reazioni sul futuro del verde cittadino. Di seguito le parole condivise su Facebook da Greta Cogotti, consigliera comunale del Pd. “Un giorno, il sindaco si è svegliato e ha deciso che il mercato andasse riportato in centro. Senza consultare nessuno. Senza chiedere niente a nessuno. Cosa ne sarà di Piazza Falcone e del Villaggio? Chi se ne frega!

Piazza Martiri dovrebbe essere chiusa per tre mattine e vuoi mica creare disagi? Dunque si necessita di una seconda piazza.

Quindi cosa si decide di fare? Si ricostruisce una nuova piazza da viale Matteotti fino ad arrivare ai giardini per ospitare il mercato.

Via gli alberi che saranno spostati, trapiantati, dati a vivai, ma questo è irrilevante. Rilevante è che si toglie un polmone in centro città per il capriccio di un singolo, ovvero il Sindaco.

Poco importa che da zona fresca, bella e che basterebbe pensare ad abolire le barriere architettoniche per rendere il tutto più agibile. Togliere alberi in questo periodo storico, in cui è innegabile che si sono verificate aumenti delle temperature, non è una scelta antiecologica, è una scelta non adatta alle persone.

Le persone anziane, con disabilità, bambini e neonati hanno bisogno di parecchie zone d’ombra e fresche. Se l’obiettivo è riqualificare il centro e i giardini, non può essere questo progetto. Anzi, sarebbero stati ampliati i numeri di alberi in centro.

Vero, Biella ha tanto verde ma la Burcina non è centro, Oropa non è in centro. Se davvero si pensa a un centro pedonale senz’auto, gli alberi devono aumentare, non diminuire. Una piazza sterile non inclusiva, che non tiene conto di nulla e di nessuno, Biella non se la merita”.

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