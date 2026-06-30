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Furto di profumi: cinque denunciati nel Biellese

Avevano messo a segno un colpo da 2500 euro.

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Una pattuglia della Radiomobile di Cossato, nel corso dei quotidiani servizi di vigilanza del territorio, ha fermato un’autovettura in transito a Villanova Biellese. Procedeva in direzione di Carisio con a bordo cinque cittadini sudamericani. Tutti residenti fuori provincia.

Furto di profumi: cinque denunciati nel Biellese

Alla semplice richiesta di cosa facessero nel biellese hanno risposto in modo vago, cosa che ha insospettito i militari che hanno deciso di controllare l’auto, notando due grosse borse nell’abitacolo con i bordi scuciti, da cui si intravvedeva un rivestimento interno in alluminio. Questo particolare ha confermato i sospetti, trattandosi di una tecnica ben nota per eludere i dispositivi antitaccheggio dei negozi. All’interno vi erano infatti 16 confezioni di profumi di marca ancora sigillate, di cui i cinque non sapevano spiegare il possesso, contraddicendosi tra loro, né avevano alcuno scontrino fiscale.

I Carabinieri hanno avviato ulteriori accertamenti fino a scoprire che i profumi erano stati rubati poco prima in un centro commerciale. I cinque uomini sono stati quindi denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Biella per furto aggravato in concorso mentre i profumi, del valore complessivo di circa di 2.500 Euro, saranno riconsegnati al negoziante.

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