Attualità
Furto a segno a Cossato: portati via preziosi
Indagano i carabinieri
Furto a segno a Cossato: portati via preziosi
I ladri hanno colpito ieri a Cossato in via Paruzza. Si sarebbero calati dalla grondaia per entrare, quindi forzando una tapparella sono entrati in casa portando via preziosi. L’allarme è stato dato dai proprietari una volta rientrati. Indagano i carabinieri.
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