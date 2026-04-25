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Furto a segno a Cossato: portati via preziosi

Indagano i carabinieri

Pubblicato

12 secondi fa

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Auto fuori controllo centra tre macchine parcheggiate

Furto a segno a Cossato: portati via preziosi

I ladri hanno colpito ieri a Cossato in via Paruzza. Si sarebbero calati dalla grondaia per entrare, quindi forzando una tapparella sono entrati in casa portando via preziosi. L’allarme è stato dato dai proprietari una volta rientrati. Indagano i carabinieri.

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