AttualitàBiella
Funivia di Oropa: approvato il progetto di fattibilità
Poi si andrà verso la gara
La Giunta comunale di Biella ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la revisione generale e l’ammodernamento della funivia che collega Oropa a Oropa Sport e al Lago del Mucrone. Un passaggio decisivo per un’opera dal valore complessivo di 12,3 milioni di euro — finanziata per 9,9 milioni dal Comune e per 2,4 milioni dalla Regione Piemonte — che consente ora di avviare la gara per la progettazione esecutiva e i lavori.
Il provvedimento arriva al termine di un iter articolato: dopo il parere positivo della Conferenza dei servizi dello scorso agosto, gli elaborati sono stati aggiornati, verificati con esito favorevole e validati dal Responsabile unico del progetto. L’intervento interesserà tutte le componenti principali dell’infrastruttura: vetture, parti meccaniche, funi, impianti elettrici e stazioni, con gli adeguamenti necessari alle normative di sicurezza vigenti.
«Sappiamo quanto i biellesi aspettino il ritorno della funivia, una risorsa fondamentale per il turismo, l’economia e chi vive la montagna», commenta il sindaco Marzio Olivero. Rispondendo alle richieste di chiarimento sulle tempistiche, il primo cittadino difende l’operato dell’amministrazione: «Comprendo l’impazienza, ma non condivido chi racconta questi mesi come se non fosse stato fatto nulla. Gli atti sono pubblici e dimostrano quanti passaggi tecnici siano stati necessari per garantire un impianto sicuro e duraturo. Oggi abbiamo un risultato concreto e siamo più vicini alla gara».
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