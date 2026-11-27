Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) porta il dibattito sulla riforma fiscale direttamente davanti ai cancelli delle fabbriche del Biellese. In questi giorni il partito ha avviato un ciclo di volantinaggi per illustrare ai lavoratori i dettagli della cosiddetta «restituzione fiscale», una proposta che, secondo i promotori, permetterebbe di ridurre le tasse a 41,5 milioni di italiani – pari al 98% dei contribuenti IRPEF – garantendo un incremento netto in busta paga di almeno mille euro l’anno, senza aumentare il debito pubblico.

A spiegare i numeri dell’iniziativa è Corrado Cossu, segretario provinciale di Sinistra Italiana (AVS) a Biella, intervenuto per chiarire il dibattito nazionale sull’ipotesi di una tassazione per i grandi patrimoni: «La nostra riforma costa 22 miliardi di euro e intendiamo finanziarla attraverso due leve: un’imposta patrimoniale per chi possiede oltre 5,4 milioni di euro, da cui ricavare 15 miliardi, e altri 7 miliardi recuperati dalla lotta all’evasione fiscale».

Per l’esponente locale di AVS, l’obiettivo è riequilibrare il carico tributario: «È il momento di restituire quel che è giusto a chi ha sempre pagato tutto. Mentre il centrodestra si limita agli annunci, noi mostriamo concretamente come garantire meno tasse e stipendi più alti».

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