L’entusiasmo, la voglia di divertirsi e l’allegria non hanno età!

Festa di Halloween al centro dinamico di Biella

Lo hanno dimostrato ancora una volta i nostri Nonni che, sabato pomeriggio, sono stati protagonisti di una partecipatissima festa di Halloween organizzata dal Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella in collaborazione con il Centro Dinamico.

È stato davvero un piacere vedere i nostri Anziani lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera della festa, indossare travestimenti originali e simpatici e partecipare con entusiasmo a un pomeriggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Tra le iniziative più apprezzate, anche un simpatico concorso dedicato al tavolo allestito in maniera più mostruosa e creativa. Una competizione che ha coinvolto tutti, con una giuria davvero speciale: gli anziani stessi, riuniti in una grande chat telefonica, hanno espresso le proprie preferenze attraverso un divertente televoto, decretando il loro giudizio e rendendosi così protagonisti attivi anche della gara anche da casa…

A rendere ancora più piacevole il pomeriggio è stata la musica dal vivo di Franco, che ha accompagnato i festeggiamenti, mentre le ballerine della scuola di danza Mambo Forrò di Biella, dirette dalla loro insegnante Antonella Messina, hanno regalato ai presenti uno spettacolo meraviglioso, un suggestivo gioco di luci e tenebre perfettamente in tema con la ricorrenza.

A portare un saluto e a rendere omaggio all’iniziativa, in sostituzione dell’Assessore Isabella Scaramuzzi, temporaneamente impegnata altrove ma comunque presente con la sua partecipazione a distanza esprimendo il proprio personale giudizio con televoto, sono intervenute due consigliere comunali, tra cui la più giovane componente del Consiglio Camilla Nodari, insieme a Francoise Fiorenzo. Le consigliere hanno potuto conoscere da vicino questa bella realtà di aggregazione e socializzazione, apprezzandone soprattutto le finalità: contrastare l’emarginazione e la solitudine, promuovere occasioni di incontro e coinvolgere gli anziani in attività sempre nuove, dinamiche e stimolanti, capaci di favorire il benessere e l’invecchiamento attivo.

E le occasioni per stare insieme non finiscono qui! Proseguono infatti le numerose iniziative promosse dall’Ufficio Promozione delle attività sociali del Comune di Biella, Settore Servizi alla Persona, in collaborazione con il Centro Dinamico: dalle gite fuori porta ai laboratori creativi in collaborazione con Bi-Box Bi, fino a nuovi appuntamenti pensati per stimolare la fantasia, la partecipazione e la voglia di condividere esperienze.

Tra le prossime novità, come da lei promesso, ci sarà anche un pomeriggio speciale dedicato alla cucina. La consigliera Camilla Nodari, che da ragazzina ha partecipato a MasterChef, si è infatti resa disponibile per una dimostrazione culinaria durante la quale insegnerà ai nostri Nonni a preparare una golosa torta in vista delle prossime festività.

Un’altra bella occasione per imparare, mettere le mani in pasta, riscoprire il piacere delle tradizioni e, naturalmente, trascorrere del tempo insieme.