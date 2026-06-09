Esuberi alla Teva di Santhià: coppia biellese rischia il lavoro.

Esuberi alla Teva di Santhià: famiglie biellesi rischiano di restare senza lavoro. E’ il dramma di una coppia biellese che lavora nell’azienda farmaceutica di Santhià. Hanno 33 e 37 anni, due bambine.

Nelle scorse settimane l’azienda ha annunciato un piano di esuberi e le loro mansioni sono quelle che potrebbero essere coinvolte. La preoccupazione è soprattutto per il futuro, per il mutuo da pagare e le spese della famiglia.

La loro storia è simile a quella di tante altre famiglie che in questi giorni si sono viste arrivare la comunicazione dei prossimi tagli.

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