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Esuberi alla Teva di Santhià: coppia biellese rischia il lavoro

Decine di famiglie preoccupate per il proprio futuro

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1 minuto fa

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Esuberi alla Teva di Santhià: coppia biellese rischia il lavoro.

 

Esuberi alla Teva di Santhià: famiglie biellesi rischiano di restare senza lavoro. E’ il dramma di una coppia biellese che lavora nell’azienda farmaceutica di Santhià. Hanno 33 e 37 anni, due bambine.
Nelle scorse settimane l’azienda ha annunciato un piano di esuberi e le loro mansioni sono quelle che potrebbero essere coinvolte. La preoccupazione è soprattutto per il futuro, per il mutuo da pagare e le spese della famiglia.

La loro storia è simile a quella di tante altre famiglie che in questi giorni si sono viste arrivare la comunicazione dei prossimi tagli.

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