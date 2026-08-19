Escursionisti recuperati nella notte dal soccorso alpino

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti ieri sera per il recupero di due escursionisti di nazionalità francese dispersi nel comune di Stroppo (CN).

L’allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio, la coppia aveva smarrito il sentiero nella zona tra borgata Morinesio e il Monte Nebin. Le operazioni di ricerca hanno riguardato un’area ampia e complessa, coinvolgendo il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Verso sera i malcapitati sono stati raggiunti e riaccompagnati a valle dalle squadre. Le operazioni si sono concluse intorno alla mezzanotte.