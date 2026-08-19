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Escursionisti recuperati nella notte dal soccorso alpino

Per fortuna stanno bene

Pubblicato

15 secondi fa

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Cade scendendo dalla Vecchia, portato in barella fino a Piedicavallo
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I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti ieri sera per il recupero di due escursionisti di nazionalità francese dispersi nel comune di Stroppo (CN).
L’allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio, la coppia aveva smarrito il sentiero nella zona tra borgata Morinesio e il Monte Nebin. Le operazioni di ricerca hanno riguardato un’area ampia e complessa, coinvolgendo il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Verso sera i malcapitati sono stati raggiunti e riaccompagnati a valle dalle squadre. Le operazioni si sono concluse intorno alla mezzanotte.
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