Emanuele Ramella Pralungo in cabina di regia PNRR a Palazzo Chigi.

A Palazzo Chigi a Roma, il Presidente della Provincia di Biella e Vicepresidente UPI, Emanuele Ramella Pralungo, è intervenuto alla Cabina di Regia PNRR. Era presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, rappresentando le Province italiane nel dialogo con il Governo.

“Le Province – dichiara il Vicepresidente UPI e Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo – stanno portando a conclusione gli investimenti finanziati dal PNRR: oltre 1.700 interventi nelle scuole secondarie superiori per la messa in sicurezza, l’efficientamento energetico e la costruzione di nuovi edifici e palestre. Ci sono però alcuni cantieri che sono rimasti indietro e che non saranno probabilmente completati oltre i termini previsti, non per ritardi delle amministrazioni, ma per cause di forza maggiore, complicazioni legate ad autorizzazioni o a questioni burocratiche, contenziosi con ditte o interruzioni di lavori imposti d’autorità. Queste opere non possono rimanere delle incompiute. Per questo oggi, alla cabina di regia di Palazzo Chigi, abbiamo chiesto rassicurazioni rispetto alla volontà del Governo di assicurare la prosecuzione delle opere che dovessero superare la scadenza del 2026 per cause non imputabili agli Enti.”

Positiva la risposta del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, che ha confermato attenzione e mostrato piena consapevolezza del problema, ribadendo l’attenzione del Governo su un tema essenziale per le Province Italiane UPI.

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