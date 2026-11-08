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“È stato trovato il padrone del cane, grazie dell’aiuto!”

Storia a lieto fine a Occhieppo Inferiore

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4 minuti fa

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“È stato trovato il padrone del cane, grazie dell’aiuto!”.

“È stato trovato il padrone del cane, grazie dell’aiuto!”

Un cane era stato trovato questa mattina a Occhieppo Inferiore, nei pressi del supermercato In’s. (LEGGI QUI). A segnalarlo alla redazione erano stati alcuni lettori. Ora il lieto fine.

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