AttualitàValle Elvo
“È stato trovato il padrone del cane, grazie dell’aiuto!”
Storia a lieto fine a Occhieppo Inferiore
“È stato trovato il padrone del cane, grazie dell’aiuto!”.
“È stato trovato il padrone del cane, grazie dell’aiuto!”
Un cane era stato trovato questa mattina a Occhieppo Inferiore, nei pressi del supermercato In’s. (LEGGI QUI). A segnalarlo alla redazione erano stati alcuni lettori. Ora il lieto fine.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
Ecco come preparare la vera polenta concia
Cronaca5 ore fa
Alluvione di Valle Mosso, 58 anni fa la tragedia che costò la vita a 58 persone – FOTO
Attualità2 giorni fa
La Provincia di Biella assume: ecco i bandi
Biella2 giorni fa
“Il referendum sul mercato finisce nel cestino, Biella non si piega ai professionisti del no”
Biella2 giorni fa