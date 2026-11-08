Un cane è stato trovato poco fa a Occhieppo Inferiore, nei pressi del supermercato In’s. A segnalarlo alla redazione sono alcuni lettori, che si sono fermati per cercare di evitare che l’animale potesse finire sulla strada e venire investito.

«Abbiamo trovato un cane qui vicino all’In’s – raccontano –. Abbiamo appena chiamato i vigili e pensiamo che contatteranno il canile». L’obiettivo è mettere in sicurezza l’animale e rintracciare al più presto il proprietario.

Da qui l’appello a chiunque possa riconoscerlo o abbia informazioni utili per risalire alla famiglia: chi ha smarrito il cane o sa a chi appartiene è invitato a farsi avanti e a contattare le autorità competenti.

Le fotografie inviate dai lettori possono aiutare a riconoscerlo.

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