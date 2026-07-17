AttualitàCircondario
Durante una videochiamata ha un mancamento: sul posto il 118
A dare l’allarme il medico con cui la donna di Vigliano era collegata
Durante una videochiamata ha un mancamento: sul posto il 118.
Allarme nei giorni scorsi a Vigliano. Una donna era collegata via telefono in una videochiamata con un medico in Emilia. All’improvviso però la linea si è interrotta. Il medico ha provato a ricontattare la donna senza successo. Preoccupato ha dato l’allarme chiamando i carabinieri. La centrale operativa ha quindi inviato una pattuglia a casa della donna a Vigliano. La stessa ha spiegato in effetti di aver avuto un mancamento, ma di essersi ripresa.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Attualità8 ore fa
A 38 anni si è spento Marco Rosso
Fuori provincia1 giorno fa
Addio a Nicola, pastore che aveva scelto la libertà delle montagne
Fuori provincia1 giorno fa
Ha un incidente a bordo della sua moto: 24enne perde la vita
Fuori provincia1 giorno fa