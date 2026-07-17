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Durante una videochiamata ha un mancamento: sul posto il 118

A dare l’allarme il medico con cui la donna di Vigliano era collegata

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12 secondi fa

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turista muore dopo il bagno
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Durante una videochiamata ha un mancamento: sul posto il 118.

 

Allarme nei giorni scorsi a Vigliano. Una donna era collegata via telefono in una videochiamata con un medico in Emilia. All’improvviso però la linea si è interrotta. Il medico ha provato a ricontattare la donna senza successo. Preoccupato ha dato l’allarme chiamando i carabinieri. La centrale operativa ha quindi inviato una pattuglia a casa della donna a Vigliano. La stessa ha spiegato in effetti di aver avuto un mancamento, ma di essersi ripresa.

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