Durante una videochiamata ha un mancamento: sul posto il 118.

Allarme nei giorni scorsi a Vigliano. Una donna era collegata via telefono in una videochiamata con un medico in Emilia. All’improvviso però la linea si è interrotta. Il medico ha provato a ricontattare la donna senza successo. Preoccupato ha dato l’allarme chiamando i carabinieri. La centrale operativa ha quindi inviato una pattuglia a casa della donna a Vigliano. La stessa ha spiegato in effetti di aver avuto un mancamento, ma di essersi ripresa.

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