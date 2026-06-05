Attualità
Due donne quarantenni trovate con hashish ed eroina
Scoperte durante un controllo dei carabinieri.
Donna di 42 anni e donna di 38 anni sono state trovate in possesso di droga. Entrambe segnalate quali assuntrici. Sono state controllate dai carabinieri del Norm di Biella.
La 42enne aveva l’hashish, l’eroina invece l’aveva la 38enne.
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