Due donne quarantenni trovate con hashish ed eroina

Donna di 42 anni e donna di 38 anni sono state trovate in possesso di droga. Entrambe segnalate quali assuntrici. Sono state controllate dai carabinieri del Norm di Biella.

La 42enne aveva l’hashish, l’eroina invece l’aveva la 38enne.

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