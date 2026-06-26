Domenica 28 giugno secondo appuntamento del programma Wool Experience di Amici della Lana, sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il bando CulturHub.

Domenica appuntamento con Wool Experience di Amici della Lana

Matteo Negro e Davide Varesano ci faranno percorrere “Le Antiche Vie: il sentiero di Oneglie” che da Miagliano sale alla piccola e deliziosa frazione Oneglie nel comune di Sagliano Micca.

Matteo Negro è una guida escursionistica ambientale e biologo che collabora con Amici della Lana da diversi anni. E illustrerà la flora, la fauna e le peculiarità geologiche locali. Oltre a dare dei cenni storici su alcuni aspetti della passeggiata.

Davide Varesano racconterà le peculiarità del Villaggio Operaio di Miagliano nella prima parte dell’escursione.

Il percorso

L’itinerario Le Antiche Vie: il Sentiero di Oneglie è percorso turistico su mulattiera e sentieri con dislivello indice di media difficoltà. E non è adatto a persone con problemi di salute. Il programma prevede la partenza dal Lanificio Botto di Miagliano (BI) alle ore 10.00, con passeggiata lungo la roggia e il Bosco degli Gnomi. Si percorrerà un breve tratto del nuovo itinerario “Un sentiero, due plutoni, tre Comuni”, percorso escursionistico geologico e naturalistico ad anello che permette un’esperienza immersiva nella geologia locale e che prende il nome dai due plutoni (formazioni rocciose magmatiche sotterranee) della zona. Pranzo al sacco ad Oneglie e al rientro sosta nei pressi del ponte della strada comunale per Oneglie per osservare da vicino il “Roc dal Miracul”, il masso dalla forma tondeggiante appoggiato al greto del torrente Cervo. Rientro previsto al Lanificio Botto per le ore 16.00. La quota di partecipazione è di € 10,00 a persona con prenotazione obbligatoria al 351.886.2836 (WhatsApp) o alla mail amicidellalana@gmail.com

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