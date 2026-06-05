Dieci anni fa la morte di Gianluca Buonanno.

Tanti i ricordi per Gianluca Buonanno, storico sindaco di Serravalle, Varallo e Borgosesia. Ma soprattutto politico che è rimasto nel cuore per le sue battaglie e le sue uscite imprevedibili.

Mori una domenica in un incidente stradale a Gorla in provincia di Varese.

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