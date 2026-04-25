Attualità
Di notte all’ex Cottolengo di Bioglio
Notate le luci delle torce la scorsa notte
Di notte all’ex Cottolengo di Bioglio
Alcuni giovani sarebbero stati segnalati all’ex Cottolengo di Bioglio la scorsa notte. La luce delle torce sono state notate ed è stato chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari sono giunti sul posto, ma i giovani si erano già allontanati.
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