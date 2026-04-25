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Di notte all’ex Cottolengo di Bioglio

Notate le luci delle torce la scorsa notte

Pubblicato

16 secondi fa

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Lessona, si schianta in auto contro la recinizione di una casa...e se ne va

Di notte all’ex Cottolengo di Bioglio

Alcuni giovani sarebbero stati segnalati all’ex Cottolengo di Bioglio la scorsa notte. La luce delle torce sono state notate ed è stato chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari sono giunti sul posto, ma i giovani si erano già allontanati.

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