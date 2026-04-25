Di notte all’ex Cottolengo di Bioglio

Alcuni giovani sarebbero stati segnalati all’ex Cottolengo di Bioglio la scorsa notte. La luce delle torce sono state notate ed è stato chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari sono giunti sul posto, ma i giovani si erano già allontanati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook