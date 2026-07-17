AttualitàBiella
Davide Zappalà (FdI): “Noi stiamo con Mario Roggero”
Il gioielliere è arrivato al carcere di Bollate
Il nuovo Ddl Sicurezza introduce la norma Roggero: chi subisce un reato non potrà più essere chiamato a risarcire in sede civile chi lo ha aggredito. Chi commette rapine, scippi, sequestri o stupri non potrà più chiedere il risarcimento del danno, anche quando la reazione della vittima supera i limiti della legittima difesa.
Poniamo fine a un paradosso che offende il senso di giustizia: i cittadini onesti non saranno più condannati a risarcire i delinquenti che li hanno rapinati.
Noi stiamo con Mario Roggero.
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Bb68
17 Luglio 2026 at 17:59
un altra legge senza senso sulla sicurezza avete fallito completamente non sapete più come uscirne siete vergognosi