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Dà di matto nella notte a Pralungo: paura tra i residenti

Intervento della polizia per fermare l’esagitato.

Pubblicato

31 secondi fa

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Lite accesa tra più persone, spunta anche un machete
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Paura nel cuore della notte a Pralungo.

Dà di matto nella notte a Pralungo: paura tra i residenti

Urla e grida in piena notte hanno fatto svegliare diversi residenti. Un uomo avrebbe iniziato a prendere a calci e pugni diverse porte d’ingresso di abitazioni del paese. Sul posto è intervenuta la polizia oltre all’ambulanza del 118. L’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato bloccato e portato in ospedale.

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