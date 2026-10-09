AttualitàValle Elvo
Dà di matto nella notte a Pralungo: paura tra i residenti
Intervento della polizia per fermare l’esagitato.
Paura nel cuore della notte a Pralungo.
Dà di matto nella notte a Pralungo: paura tra i residenti
Urla e grida in piena notte hanno fatto svegliare diversi residenti. Un uomo avrebbe iniziato a prendere a calci e pugni diverse porte d’ingresso di abitazioni del paese. Sul posto è intervenuta la polizia oltre all’ambulanza del 118. L’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato bloccato e portato in ospedale.
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