Vive da quasi 4 anni in Australia, Francesca Baldwin, 25 anni, ed ha una bella storia da raccontare, tanta esperienza di vita.

«Sono italo americana, nata in Texas – dice in videochiamata -. Mia mamma è italiana, mentre papà, che è già mancato, era americano. Mi fa piacere raccontare del mio legame con Cossato. Ho trascorso tutte le mie estati in città, fin da quando ero piccola. È la terra di mia mamma, Elena Casonato, che qui vive. Mi sono laureata in Psicologia nel 2022 negli Stati Uniti, poi ho fatto un anno sabbatico, prima in Italia, per tre mesi con nonno Gianni, poi nel Sud Est asiatico da sola, soltanto con uno zaino in spalla.»

Mamma Elena, che segue la conversazione, dice che lei ai tempi viveva ancora in Texas e per il viaggio della figlia aveva “l’ansia a mille”. «Penso sia stata la mia punizione – aggiunge -. Anch’io quando ero ragazza, a 20 anni, partii per gli Stati Uniti da sola. Ora posso capire la pena che feci vivere a Irlis, la mia povera mamma.»

Dagli Usa alla Cambogia, fino all’Australia: il giro del mondo di Francesca Baldwin tra mille lavori ed esperienze

«Sono stata in Cambogia, Laos, Vietnam, Indonesia, Thailandia, Filippine, Sri Lanka e negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai. Sempre da sola – prosegue Francesca -. Dopo pensavo all’Australia, destinazione per la quale l’amica Carla stava partendo. Nell’immediato però io non potevo seguirla perché avevo in programma un viaggio in Italia, per far visita al nonno, e una settimana in Inghilterra. È stato così che sono poi partita a gennaio 2023 per Melbourne, città che desideravo conoscere, ma che non mi è piaciuta. Ho così raggiunto Carla a Sydney, nella zona di Bondi Beach, una delle spiagge più famose del Paese. Ho vissuto per quattro mesi negli ostelli, facendo svariati lavori. Con l’avvio del primo di questi ricordo che andavo di porta in porta a suonare campanelli per vendere pannelli solari. Dopo due mesi, iniziai a fare la commessa in un negozio di abbigliamento e in seguito mi ritrovai con la paletta a dirigere il traffico nei cantieri stradali. Mi spostai poi al Nord e feci la cameriera in un villaggio turistico. Con gli introiti andai a visitare le Isole Fiji e dopo mi trasferii in Nuova Zelanda per due settimane, dove affittai un vecchio pulmino e girai, tutto da sola».

E senza mai avere paura.

«Assolutamente no. È stato bellissimo. Ritornata in Australia, trovai lavoro come segretaria nello studio di uno psicologo e nello stesso tempo lavorai come cameriera in un ristorante italiano che si chiamava “Grappa”.»

In quel periodo, Francesca si iscrisse all’Università di Sydney al corso post-laurea in Criminologia, conseguendo il master.

«Completati gli studi, ho iniziato a fare di nuovo colloqui e attualmente mi occupo di investigazioni assicurative per verificare la veridicità di sinistri e richieste di risarcimento.»

“Voglio rimanere in Australia, ma per riuscirci bisogna essere davvero determinati perché è difficile”

A questo punto la mamma Elena interviene di nuovo.

«Voglio aggiungere che un anno fa ha frequentato un corso di paracadutismo, ottenendo il brevetto. Posso dire che Francesca è matta come me. Al corso inoltre ha conosciuto Joshua, il fidanzato.»

«Sono molto soddisfatta del mio percorso – conclude Francesca -. Avrei voluto tornare in Italia, ma mamma dice che se non faccio esperienze adesso, poi non ne avrò più modo. Inoltre, gli stipendi italiani non sono come altrove. Una cameriera guadagna mediamente 32 dollari australiani all’ora – circa 20 euro -, più le mance. L’Australia è bellissima, perciò intendo rimanerci, anche se per riuscirci bisogna essere davvero molto determinati. È difficilissimo ottenere e mantenere il visto per viverci. Bisogna stare attenti alla burocrazia. Le istituzioni colgono ogni piccolo errore per declinare la domanda, inoltre il costo dei visti e dei requisiti continua ad aumentare.»

«Sono felice di vederla là – conclude la mamma Elena Casonato -. anche se ci vogliono 26 ore di viaggio per raggiungerla là, dove la vita è bella, anche se carissima.»

Anna Arietti

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