È stato recentemente deliberato dall’amministrazione comunale un contributo per l’anno scolastico in corso, a favore dell’Istituto Comprensivo “Cesare Pavese” di Candelo e Sandigliano.

Contributo da 10mila euro per la scuola di Candelo

Si tratta di uno stanziamento di 10.150 euro per sostenere diversi progetti e attività scolastiche che arricchiscono l’offerta formativa.

A darne notizia è stata Erika Vallera, la capogruppo di “Candelo nel Cuore”.

In particolare 4.150 euro andranno al trasporto per uscite e gite scolastiche e per garantire la copertura delle spese relative alle visite didattiche, che saranno gestite direttamente dall’Istituto.

Mille euro verranno spesi per un corso di lingua spagnola a cui si aggiungono altri 5mila euro per l’attività di psicologia scolastica. «Con l’obiettivo di supportare la crescita e lo sviluppo emotivo degli studenti – sottolinea Vallera -. È importante che un’amministrazione supporti concretamente le iniziative che mettono al centro il benessere degli allievi e che danno loro maggiori opportunità. La scuola non è solo un luogo dove si impara, ma anche un ambiente in cui si cresce, e si sviluppano competenze fondamentali per la vita. Per questo la cessione dei contributi aiuta a supportare – conclude Vallera -, la crescita educativa e sociale».

«Sono sicuramente dei soldi spesi bene – commenta il primo cittadino Paolo Gelone -. Stiamo parlando di scuole quindi dell’istruzione dei nostri giovani. Nello specifico si tratta di progetti molti interessanti oltre che importanti».

