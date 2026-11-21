Consegnati 110 diplomi all’Its Tam Gem – FOTOGALLERY

Ieri pomeriggio, nell’auditorium di corso Pella a Biella, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti dell’ITS TAM e GEM, l’Academy specializzata nella formazione post-diploma nei settori tessile, moda e gioielleria.

A raggiungere questo importante traguardo sono stati 110 giovani: 64 provenienti dai tre corsi biellesi e 46 dai percorsi di Valenza dedicati alle gemme e all’oreficeria.

Formazione e lavoro: un legame sempre più forte

Durante la cerimonia, l’assessore regionale alla Formazione Daniela Cameroni ha sottolineato il valore strategico degli ITS Academy per sostenere le eccellenze produttive piemontesi e preparare giovani con competenze richieste dalle imprese.

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Il presidente dell’Academy, Pier Francesco Corcione, ha evidenziato la crescita della scuola: dalle cinque classi diplomate nel biennio appena concluso si passerà a sei nel 2025-2027 e a sette nel 2026-2028. Un risultato che conferma il crescente interesse verso la formazione tecnologica superiore.

Il direttore Davide Furfaro ha invece illustrato le novità didattiche, tra cui l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, dei software CLO 3D e Lectra per il settore dell’abbigliamento tecnico e sportivo, e nuovi percorsi dedicati alla progettazione e allo sviluppo commerciale del gioiello. Particolare attenzione viene riservata anche all’apprendistato di alta formazione, per avvicinare sempre più studio e lavoro.

Nuove opportunità per le aziende del territorio

Una collaborazione molto produttiva

Alla cerimonia sono intervenuti anche rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali e di Confindustria Moda, ribadendo l’importanza della collaborazione tra scuole, imprese e istituzioni.

Il diploma rappresenta non soltanto la conclusione di un percorso di studi, ma l’inizio di una nuova opportunità professionale. I 110 giovani potranno infatti mettere a disposizione delle aziende tessili e orafe le competenze tecniche e tecnologiche acquisite, contribuendo all’innovazione e alla crescita di due settori che rappresentano un’eccellenza del Piemonte.

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