In occasione del Concertozzo, il Comune di Biella e Anteo mettono a disposizione per sabato 27 giugno un servizio navetta gratuito che collegherà il parcheggio di Città Studi con l’area dell’evento che si terrà in Piazza Falcone.

Concertozzo: sabato ci sarà anche un servizio navetta gratuito

Il servizio sarà operativo dalle ore 15 circa fino al rientro dopo il termine dello spettacolo. Sarà effettuato con cinque minibus forniti da Anteo, di cui tre dotati di piattaforma per il trasporto di persone con disabilità, a conferma dell’attenzione dedicata all’accessibilità e all’inclusione.

L’Amministrazione comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento ad Anteo per la disponibilità e la preziosa collaborazione nell’organizzazione del servizio.

Si raccomanda di considerare che l’elevato afflusso di pubblico potrà comportare possibili tempi di attesa nelle fasi di accesso e deflusso dall’area dell’evento.

Un ringraziamento particolare va inoltre al Santuario di Oropa, che ha messo a disposizione posti letto per i volontari e i ragazzi delle associazioni giunti a Biella da diverse località per partecipare all’evento, contribuendo concretamente all’accoglienza e alla buona riuscita della manifestazione.

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