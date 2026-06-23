Concertozzo: il programma del 26 giugno.

Il palcoscenico di Piazza Duomo a Biella si prepara a diventare il fulcro di un’importante riflessione collettiva sul welfare, sui diritti e sulla disabilità. Il cuore della città si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto in cui l’inclusione si fa esperienza tangibile. La giornata di venerdì 26 giugno segnerà l’avvio ufficiale di un appuntamento interamente dedicato alle associazioni del Terzo Settore. L’obiettivo dell’evento è superare le barriere dell’isolamento attraverso la condivisione e l’impegno civico.

La manifestazione prenderà il via alle ore 15:00 con l’apertura degli spazi espositivi curati dalle realtà del volontariato. Sarà presente anche un’area street food che unisce la convivialità a modelli virtuosi di inserimento lavorativo.

Il pomeriggio entrerà nel vivo alle ore 18:00 con i saluti istituzionali del Sindaco Marzio Olivero e una breve cerimonia. Subito dopo, la giornalista di Repubblica Adele Palumbo condurrà i dibattiti sul palco. Il primo incontro si intitola “Disabilità e isolamento sociale”. Questo talk vedrà il confronto tra Cesareo, storico chitarrista di Elio e le Storie Tese, l’atleta paralimpico Alessandro Ossola e Alessandro Paoletti di Ottobock. Insieme esploreranno come lo sport e la tecnologia possano favorire l’autonomia delle persone.

Alle 18:45 il focus si sposterà sul tema “Aumentare i servizi, aumentare i diritti”. Si tratta di un dibattito tecnico e politico di grande rilievo. Interverranno Elio, Nico Acampora di PizzAut e i medici specialisti Stefano D’Arrigo, Luigi Mazzone e Ignazio Carlo Cattaneo. Al tavolo siederanno anche Enrico Pesce di Confcooperative e il Vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone. Tutti insieme tracceranno le linee guida di un welfare moderno.

La sera lascerà spazio alla musica come linguaggio universale. Alle ore 21:00 salirà sul palco la STO – Symphonic Taxi Orchestra. Questa formazione inclusiva è nata nel 2016 e valorizza in modo particolare i musicisti con disabilità. Dalle ore 22:30 ci si sposterà a Palazzo Ferrero per una Live Jam Session. L’evento è ospitato dal Biella Jazz Club e prevede la presenza di ospiti a sorpresa. In caso di maltempo, le esibizioni serali si terranno all’interno della Sala Conferenze di Palazzo Ferrero.

L’ingresso all’intera giornata è gratuito fino ad esaurimento dei posti. Le offerte libere raccolte saranno devolute a sostegno delle cause sociali del Concertozzo. Sarà un’ottima occasione per fare concretamente la differenza

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