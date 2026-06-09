Seguici su

Attualità

Colpo alla casa d’aste di Torino: furto da un milione di euro

La banda è entrata in azione a notte fonda

Pubblicato

11 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Furto da circa un milione di euro l’altra notte alla casa d’aste Sant’Agostino di Torino, in corso Tassoni 56. Il colpo è scattato alle 4.20: ad agire è stata una banda a volto coperto, entrata nei locali per puntare direttamente gioielli e orologi di lusso destinati alle aste dei giorni successivi.

Colpo alla casa d’aste di Torino: furto da un milione di euro

L’azione è durata pochissimo. In quattro minuti i ladri hanno colpito le vetrine blindate con mazze pesanti e un flessibile, hanno preso i pezzi più preziosi e sono fuggiti prima dell’arrivo dei carabinieri, giunti sul posto alle 4.29. Quando le pattuglie sono entrate, la banda era già sparita.

Nel mirino gioielli e orologi

Il bottino comprende pezzi di grande valore: tra questi un anello con smeraldo colombiano di quasi 4 carati, gioielli firmati Bondanza e Cantamessa, una tabacchiera francese in oro giallo di fine Settecento e diversi orologi vintage da collezione.

Tra le firme sparite figurano anche marchi storici dell’alta orologeria, come Rolex e Vacheron Constantin. Secondo le prime valutazioni, il valore complessivo dei beni rubati si avvicina al milione di euro, calcolato sui prezzi di partenza dei lotti messi in vendita.

La fuga e le indagini

Durante la fuga, però, i ladri hanno perso alcuni oggetti sul pavimento del salone. I carabinieri hanno recuperato un bracciale tennis in oro bianco con diamanti, un orologio Jaeger-LeCoultre e una spilla anni Sessanta a forma di farfalla con pietre preziose.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere interne ed esterne per ricostruire ogni passaggio dell’assalto. L’ipotesi è quella di una banda organizzata, capace di muoversi con tempi rapidissimi e con un obiettivo già scelto prima del colpo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *