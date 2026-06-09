Colpo alla casa d’aste di Torino: furto da un milione di euro

L’azione è durata pochissimo. In quattro minuti i ladri hanno colpito le vetrine blindate con mazze pesanti e un flessibile, hanno preso i pezzi più preziosi e sono fuggiti prima dell’arrivo dei carabinieri, giunti sul posto alle 4.29. Quando le pattuglie sono entrate, la banda era già sparita.

Nel mirino gioielli e orologi

Il bottino comprende pezzi di grande valore: tra questi un anello con smeraldo colombiano di quasi 4 carati, gioielli firmati Bondanza e Cantamessa, una tabacchiera francese in oro giallo di fine Settecento e diversi orologi vintage da collezione.