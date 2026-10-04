Un’improvvisa tragedia ha scosso la comunità di Netro, nella tarda mattinata di ieri, 3 ottobre.

Colpito da un malore improvviso a 66 anni: tragedia a Netro

Un cittadino francese di circa 66 anni ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco che lo ha colto mentre passeggiava a pochissimi metri dal centro del paese. L’uomo si trovava in Valle Elvo per trascorrere qualche giorno in visita da alcuni amici.

Provvidenziale, seppur purtroppo inutile, è stato l’intervento immediato di alcuni passanti. I cittadini presenti, formati nelle manovre di rianimazione e all’uso del defibrillatore, si sono subito attivati per prestargli soccorso in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118. Nonostante la tempestività dei tentativi di rianimazione, l’uomo è spirato dopo soli pochi minuti.

Sul posto sono successivamente giunti i Carabinieri e il magistrato di turno per gestire la situazione. Il medico legale non ha potuto fare altro che constatare il decesso per cause naturali, confermando le dinamiche del drammatico malore che ha sorpreso l’uomo tra le vie del paese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato