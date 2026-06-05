Serve un netto cambio di passo rispetto al numero di abbattimenti dei cinghiali per tutelare le imprese agricole, gli allevamenti e l’intera filiera suinicola E’ quanto afferma Coldiretti ancor più alla luce dei nuovi casi di peste suina africana in Piemonte.

Coldiretti Vercelli-Biella. Cinghiali: abbattimenti insufficienti

“Il problema riguarda sia i danni alle coltivazioni, che continuano a pesare sui bilanci delle aziende agricole, sia il rischio sanitario legato alla peste suina africana – evidenziano il Presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Roberto Guerrini e il Direttore Domenico Pautasso – Si temeva, con l’arrivo del caldo, una recrudescenza del virus, ed i recenti fatti, purtroppo, lo confermano. Seppur non si riscontrano nuovi casi nelle nostre province, risulta, quindi, fondamentale mantenere alta l’attenzione e rafforzare tutte le misure di prevenzione e controllo. La diffusione incontrollata dei cinghiali resta infatti uno dei principali fattori di pressione sulla biosicurezza degli allevamenti e sulla tenuta economica di una filiera strategica per il nostro territorio”.

“Invece di aumentare il numero degli abbattimenti dei cinghiali – proseguono Guerrini e Pautasso – è stata invertita la rotta nello scorso anno. Infatti, si è arrivati a poco oltre i 27 mila abbattimenti, ma il numero da raggiungere è di 41 mila. Indispensabile, quindi, vi sia un maggior impegno da parte di tutti gli attori interessati, a partire dagli ATC e i CA che è essenziale facciano davvero la loro parte, consentendo di arrivare a numeri ben più elevati: a rischio c’è l’intera filiera suinicola piemontese. Oltretutto, i mercati sono sconvolti dalla guerra che sta provocando ingenti rincari, con l’esplosione dei costi di produzione, per cui è necessario monitorare, oggi più che mai, che non avvengano speculazioni lungo la filiera”, concludono.

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