Città Studi, proclamati 19 nuovi infermieri al Campus di Biella

La sede di Biella del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale ha concluso l’anno con la proclamazione di 19 nuovi laureati presso l’auditorium di Città Studi. Durante la cerimonia è stato presentato, per ogni laureando, il titolo della tesi realizzata e sono stati assegnati i voti di laurea, tra i quali spicca anche un 110 e lode.

Alla proclamazione era presente il Direttore Sanitario ASLBI, Alessandro Girardi, il Presidente di Città Studi, Ermanno Rondi, il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, Prof. Alberto Dal Molin, il Coordinatore del Corso di Laurea e Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella, Simona Milani, e Antonella Petterino, in rappresentanza dello stesso Ordine.

In apertura della cerimonia, Alessandro Girardi ha portato i saluti del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo ASL BI, complimentandosi con gli studenti per il percorso intrapreso e per il traguardo raggiunto, sottolineando l’importanza del ruolo che andranno a ricoprire.

“Quattro parole chiave racchiudono il senso e il futuro della professione infermieristica: alla base c’è la relazione, intesa non solo come relazione con il paziente, ma anche con le associazioni, la comunità scientifica, le famiglie. C’è poi la formazione, che deve proseguire per tutta la carriera lavorativa per essere sempre aggiornati e pronti a rispondere alle esigenze dei pazienti. La responsabilità è in ogni gesto quotidiano, da intendere come consapevolezza che il nostro agire può fare la differenza nella vita delle persone. Infine l’interconnessione, ovvero la collaborazione tra professionisti facilita la definizione dei percorsi di assistenza e cura e quindi le risposte che darete alle persone” – questo il pensiero che Simona Milani ha dedicato ai neo-infermieri.

Antonella Petterino ha condiviso con i neo-laureati un pensiero da parte dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche: “Vorremmo che l’iscrizione all’Ordine degli Infermieri non fosse solo un atto burocratico da dover assolvere, ma un motivo di orgoglio perché vi consentirà di entrare in una grande famiglia professionale e di contribuire ad affermare l’importanza del ruolo dell’infermiere in sanità. L’entusiasmo di voi giovani neolaureati è fonte di arricchimento per l’Ordine e non vediamo l’ora di accogliervi”.

“Dovete essere orgogliosi del traguardo raggiunto, sia perché va a concludere un percorso di studi impegnativo dal punto di vista delle ore di studio ma anche del coinvolgimento emotivo che esso comporta, sia perché avete scelto di ricoprire un ruolo, quello di infermiere, che vi porterà vicino alle persone nei momenti più particolari della vita. Sarete vicino alla donna che partorisce ma anche al paziente nel momento in cui riceverà una diagnosi infausta e il modo in cui voi starete vicini a questa persona potrà cambiare il suo modo di vivere quel momento” – ha così concluso Alberto Dal Molin.

Oltre alla proclamazione, durante l’evento sono state assegnate per la prima volta a studentesse del Polo Universitario biellese quattro borse di studio:

– Borsa Famiglia Mazza, resa possibile grazie ad una raccolta fondi avviata con il sostegno della Fondazione Valsesiana, Ente Filantropico del terzo settore, comprende in totale 6 borse di studio da 2.000 euro ciascuna, di cui 3 sono state assegnate a studenti del polo formativo biellese.

La raccolta è stata attivata da Edoardo Mazza e dalla sua famiglia, in memoria del papà Giampiero Mazza, ex infermiere strumentista che ha lavorato per 41 anni presso l’ospedale di Borgosesia. Durante la cerimonia di proclamazione era presente la moglie del sig. Mazza, Paola Burocco, mentre in rappresentanza della Fondazione Valsesiana ha partecipato Patrizia Rizzolo.

– Borsa Trust Leonora, attivata a seguito di una raccolta fondi realizzata dall’organizzazione no-profit Trust Leonora, comprende due borse di studio delle quali una è stata assegnata ad una studentessa del polo formativo biellese.

In rappresentanza dell’organizzazione era presente il responsabile, dott. Luca Lesca.

Le borse di studio sono state assegnate prima della cerimonia di proclamazione delle lauree, alla presenza del Presidente dell’associazione UPO ALUMNI, dott. Stefano Romano.

