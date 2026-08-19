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Cinghiale finisce nel canale: salvato dai vigili del fuoco

Una volta recuperato l’animale è scappato nel bosco

Pubblicato

14 secondi fa

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Intorno alle 9:45 di oggi 19 agosto una squadra del Comando di Vercelli proveniente da un’ altro intervento si è recata a Moncrivello per il recupero di un animale selvatico all’ interno di un canale all’ ingresso del paese.

Cinghiale finisce nel canale: salvato dai vigili del fuoco

Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare un cinghiale che era caduto nel corso d’acqua che appena recuperato il terreno è immediatamente scappato nella campagna vicina.
Presente sul posto gli agenti della Polizia Locale.
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