AttualitàFuori provincia
Cinghiale finisce nel canale: salvato dai vigili del fuoco
Una volta recuperato l’animale è scappato nel bosco
Intorno alle 9:45 di oggi 19 agosto una squadra del Comando di Vercelli proveniente da un’ altro intervento si è recata a Moncrivello per il recupero di un animale selvatico all’ interno di un canale all’ ingresso del paese.
Cinghiale finisce nel canale: salvato dai vigili del fuoco
Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare un cinghiale che era caduto nel corso d’acqua che appena recuperato il terreno è immediatamente scappato nella campagna vicina.
Presente sul posto gli agenti della Polizia Locale.
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