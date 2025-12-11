Cielo sereno e non fa nemmeno troppo freddo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 11 dicembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Nella notte il cielo si presenta sereno con una temperatura che si attesta intorno ai 7,6°C. La copertura nuvolosa rimane molto bassa, attorno all’8%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento è moderata, oscillando tra 1,9 km/h e 3,5 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest.

Durante la mattina, il meteo continua a mantenere condizioni serene. Le temperature salgono progressivamente, raggiungendo i 10,3°C intorno alle 11. La copertura nuvolosa rimane sotto il 2%, garantendo una giornata soleggiata. La velocità del vento è contenuta, con valori che variano tra 2,2 km/h e 3,3 km/h.

Nel pomeriggio, si assiste a un ulteriore aumento delle temperature, che toccano i 11,6°C alle 14. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimane sereno e la copertura nuvolosa non supera il 6%. Il vento si presenta leggermente più forte, raggiungendo punte di 5,2 km/h.

La sera porta una lieve diminuzione delle temperature, che si attestano intorno ai 7,4°C alle 21. Il cielo rimane sereno, con una copertura nuvolosa in ulteriore calo fino al 2%. La velocità del vento si riduce, mantenendosi attorno ai 0,5 km/h.

In sintesi, le previsioni meteo indicano una giornata caratterizzata da un clima sereno, con temperature piacevoli e senza precipitazioni.

