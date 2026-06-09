Ciclista investito finisce in rianimazione

Grave incidente a Gattico-Veruno, in via Comignago, dove un ciclista di età apparente compresa tra i 60 e i 70 anni è stato investito da un’auto e sbalzato dalla bicicletta. L’uomo, privo di documenti al momento dei soccorsi, ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto l’auto medicalizzata di Arona e l’elisoccorso di Borgosesia. Trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore della Carità di Novara, è ricoverato in Rianimazione.

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