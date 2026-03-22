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Ciclista investito a Cossato: portato in ospedale

E’ stato necessario l’intervento del 118

Pubblicato

11 secondi fa

il

investito da un'auto mentre soccorre una volpe ferita

Intervento ieri della polizia locale di Cossato per un ciclista investito in via XXV aprile.

Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del 118.  Ancora da chiarire la dinamica.

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