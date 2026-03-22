Attualità
Ciclista investito a Cossato: portato in ospedale
E’ stato necessario l’intervento del 118
Intervento ieri della polizia locale di Cossato per un ciclista investito in via XXV aprile.
Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del 118. Ancora da chiarire la dinamica.
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