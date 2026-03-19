AttualitàValli Mosso e Sessera
Chiusa al traffico la SP 232 Panoramica Zegna – lato Valdilana
Il provvedimento è necessario per le condizioni di forte instabilità del versante, con caduta di massi
Chiusa al traffico la SP 232 Panoramica Zegna – lato Valdilana.
Chiusa al traffico la SP 232 Panoramica Zegna – lato Valdilana
La strada è attualmente chiusa al traffico lungo l’intero tratto in salita dal Comune di Valdilana. Il provvedimento è necessario per le condizioni di forte instabilità del versante, con caduta di massi.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Circondario2 giorni fa
Auto sospetta a Donato: attenzione a un Fiat Scudo
Attualità2 giorni fa
“Ai Giardini c’è una persona a terra che non si muove”
Biella13 ore fa
FdI biellese e la bufera per la società “vicina” alla mafia
Cronaca3 giorni fa
Rubano cosmetici per 2.500 euro: denunciate tre donne
Attualità2 giorni fa