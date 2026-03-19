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Chiusa al traffico la SP 232 Panoramica Zegna – lato Valdilana

Il provvedimento è necessario per le condizioni di forte instabilità del versante, con caduta di massi

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6 minuti fa

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SP 232 Panoramica Zegna

Chiusa al traffico la SP 232 Panoramica Zegna – lato Valdilana.

Chiusa al traffico la SP 232 Panoramica Zegna – lato Valdilana

La strada è attualmente chiusa al traffico lungo l’intero tratto in salita dal Comune di Valdilana. Il provvedimento è necessario per le condizioni di forte instabilità del versante, con caduta di massi.

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