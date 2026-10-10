AttualitàBasso Biellese
“C’è un cestino a 2 metri di distanza, ma buttano i rifiuti nel contenitore per le pile…”
La segnalazione di un lettore: «Mi chiedo come si possa essere così incivili anche su queste “piccole” cose»
A Vergnasco un lettore segnala una situazione di degrado e scarso rispetto: un contenitore per le pile usato come un normale cestino dei rifiuti.
Come mostrano le fotografie inviate alla redazione, il contenitore arancione destinato alla raccolta delle batterie esauste appare danneggiato e con il coperchio sollevato, tanto da essere riempito con rifiuti di vario genere, tra cui cartacce e confezioni.
Una situazione che solleva anche una domanda più che legittima posta dal lettore: “Perché utilizzare impropriamente un contenitore destinato alla raccolta differenziata quando, a pochi metri di distanza, è presente un normale cestino per i rifiuti? Com’è possibile che siamo diventati così incivili anche su queste “piccole” cose?”.
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