AttualitàBasso Biellese
Carnevale Santhià 2027: dal 1° dicembre biglietti in promozione
Prezzi scontati per poter assistere alla sfilata dei carri
i apre il 1° dicembre la prevendita promozionale per i Corsi Mascherati del Carnevale Storico di Santhià 2027. La promozione riguarda le sfilate di domenica 7 e lunedì 8 febbraio, quando i carri allegorici e i gruppi mascherati attraverseranno le vie della città.
Dal 1° dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 il biglietto si potrà acquistare online a 8 euro più 1 euro di prevendita, per un totale di 9 euro. La tariffa ordinaria è di 10 euro più 1,50 euro di prevendita online.
Maltempo e condizioni di vendita
Le sfilate del 7, 8 e 9 febbraio 2027 sono in programma all’aperto. Se le condizioni meteorologiche dovessero comprometterne lo svolgimento in sicurezza, l’organizzatore si riserva la facoltà di annullarle.
In caso di annullamento per maltempo di una o entrambe le sfilate del 7 e dell’8 febbraio, il biglietto resterà valido per la sfilata di recupero di sabato 13 febbraio 2027 alle ore 20.45. Le condizioni di vendita non prevedono il rimborso del biglietto. Con l’acquisto, l’acquirente dichiara di aver preso visione delle condizioni e di accettarle integralmente.
Biglietteria online dei Corsi Mascherati
https://biglietteria.
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