AttualitàCronacaFuori provincia
Carabinieri arrestano latitante. Denunciati i complici
Erano intervenuti per un altro intervento quando hanno notato l’uomo allontanarsi
Una fuga sospetta al suono delle sirene ha incastrato un latitante e smantellato un’attività di spaccio. Nella serata del 19 novembre, i Carabinieri della Stazione di Crescentino hanno portato a termine un’articolata operazione che si è conclusa con due arresti, tre denunce e il sequestro di diverse sostanze stupefacenti.
L’indagine è nata quasi per caso alcune settimane fa. Durante un intervento con sirene spiegate per una lite in famiglia, i militari avevano notato un uomo uscire furtivamente da una palazzina adiacente, allontanandosi in fretta. Quel movimento sospetto ha spinto gli investigatori ad avviare discreti appostamenti e verifiche, fino a scoprire che l’edificio fungeva da rifugio per un cittadino colombiano senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione della Procura di Torino per una pena definitiva di 2 anni, 4 mesi e 15 giorni per spaccio commesso nel 2021.
Quando i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento, la situazione si è fatta subito concitata. Per ostacolare il blitz, uno degli indagati ha aizzato il cane presente in casa contro gli operanti: l’animale ha morso un Carabiniere alla coscia destra, causandogli ferite giudicate guaribili in sette giorni al Pronto Soccorso di Vercelli. Nonostante l’aggressione, i militari hanno messo in sicurezza l’area e perquisito l’alloggio, trovando 65 grammi di ketamina, in parte già divisa in dosi, oltre a 15 grammi di hashish e 15 di marijuana.
La droga era nella disponibilità del latitante e di un giovane del posto, classe 2004: entrambi sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio in concorso e portati nel carcere di Vercelli. Per il proprietario del cane è scattata anche la denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Infine, due uomini e una donna sono stati denunciati a piede libero per favoreggiamento, accusati di aver coperto la latitanza del ricercato.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook