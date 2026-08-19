Trentuno iscrizioni al pre scuola dell’infanzia, 14 al post scuola dell’infanzia e 23 al pre scuola della primaria.

Candelo: serve ancora un’adesione per il post scuola della primaria

Sono questi i numeri che consentono di confermare l’attivazione, da settembre, di tre dei quattro servizi di pre e post scuola previsti dal Comune di Candelo per l’anno scolastico 2026/2027.

Resta invece ancora in sospeso il post scuola della primaria, che ha raccolto 9 iscrizioni a fronte delle 10 necessarie per l’attivazione. Manca quindi una sola adesione per raggiungere il numero minimo previsto.

Il dato non chiude però definitivamente la possibilità di attivare il servizio. L’Amministrazione manterrà monitorata la situazione nelle prossime settimane e, qualora arrivassero nuove richieste fino al raggiungimento del numero minimo, potrà essere valutata l’attivazione a partire dal mese di ottobre 2026.

«I numeri ci dicono innanzitutto che questi servizi rispondono a un bisogno concreto delle famiglie – commenta Selena Minuzzo, assessore all’Istruzione e vicesindaco di Candelo –. A settembre saremo quindi in grado di garantire il pre scuola e il post scuola dell’infanzia e il pre scuola della primaria. Per il post scuola primaria siamo arrivati a una sola iscrizione dal numero minimo previsto: è un margine molto contenuto e, proprio per questo, riteniamo importante non considerare chiusa la possibilità di attivarlo».

«Per molte famiglie – prosegue Minuzzo – poter anticipare l’ingresso a scuola o avere un servizio al termine delle lezioni significa riuscire a conciliare gli orari scolastici con quelli di lavoro e con la quotidianità. Non si tratta quindi soltanto di un servizio organizzativo, ma di un sostegno concreto alla vita delle famiglie. Se arriverà la decima iscrizione, saremo pronti a rivalutare l’attivazione già da ottobre».

L’esito delle iscrizioni restituisce quindi un quadro complessivamente positivo, con tre servizi già confermati per l’avvio dell’anno scolastico e un quarto che rimane aperto a nuove adesioni.

La porta, quindi, resta aperta: una nuova iscrizione potrebbe essere sufficiente per consentire anche alle famiglie della primaria di usufruire del servizio dal mese di ottobre.

Commenta il Sindaco di Candelo, Paolo Gelone: «Questi servizi si basano sui bisogni concreti della nostra comunità: garantire la conciliazione dei tempi vita-lavoro significa dare tranquillità ai genitori. La volontà è quella di non lasciare indietro nessuno. Invito le famiglie interessate a iscriversi..

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook