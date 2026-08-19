Le quote annuali, che variano in base alla tipologia di corso e alla frequenza settimanale, vanno da 200 a 350 euro. Il contributo comunale ridurrà direttamente il costo dell’iscrizione per i cittadini di Candelo.

Candelo e sport: sconto per chi sceglie i corsi al palasport

Il bonus sarà applicato dal gestore al momento dell’iscrizione. Per usufruirne sarà necessario richiedere l’agevolazione entro il 30 novembre 2026, pagando la differenza rispetto alla quota prevista.

La Giunta comunale ha previsto per l’iniziativa uno stanziamento complessivo di 2.000 euro, quantificato sulla base del numero di residenti iscritti ai corsi nella stagione precedente.

«A volte basta un piccolo aiuto per rendere più semplice una scelta – commenta la Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo –. Abbiamo scelto di intervenire sulla quota di iscrizione perché praticare sport significa anche prendersi cura di sé, del proprio benessere e delle proprie relazioni. Un corso può diventare un’occasione per uscire di casa, incontrare altre persone, sentirsi parte di un gruppo. Anche per questo riteniamo importante che queste opportunità siano il più possibile accessibili».

«Vogliamo che il Palazzetto continui a essere uno spazio vissuto e aperto alla comunità – sottolinea la consigliera delegata allo Sport Daniela Onestà –. La proposta della Rhythmic School offre agli adulti diverse possibilità di fare attività fisica e il contributo del Comune può rappresentare un aiuto per chi decide di iscriversi. Sostenere lo sport significa anche favorire partecipazione, relazioni e occasioni di incontro, valorizzando una struttura che può diventare sempre più un punto di riferimento per i cittadini».

L’iniziativa si inserisce nella collaborazione tra il Comune di Candelo e la A.S.D. Rhythmic School, concessionaria della gestione del Palazzetto dello Sport, e conferma l’attenzione dell’Amministrazione alla pratica sportiva come occasione di benessere, socialità e partecipazione alla vita della comunità.

Conclude il Sindaco Paolo Gelone «Con questa iniziativa vogliamo dare un segnale concreto di vicinanza e supporto alla comunità, promuovendo uno stile di vita attivo e sano per tutti. Investire sullo sport significa investire sul benessere generale della nostra comunità».